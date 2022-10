Michael Shannon produrrà All Happy Families, nuovo film con Josh Radnor

Michael Shannon sarà il produttore esecutivo di All Happy Families, un nuovo film che avrà come protagonista Josh Radnor.

Le riprese si svolgeranno a Chicago e sarà diretto da Haroula Rose (Once Upon a River), che ha firmato la sceneggiatura insieme a Coburn Goss.

I protagonisti di All Happy Families saranno Josh Radnor (Hunters), Rob Huebel (The Descendants), Becky Ann Baker (Girls), Chandra Russell (Southside) e John Ashton (Beverly Hills Cop).

Tra gli interpreti ci sono anche Colleen Camp, David Pasquesi, Ivy O'brien, Natalija Nogulich, Antoine McKay, il vincitore di un premio Grammy Rodney Crowell, Lena Drake ed Eliza Shin.

Rose ha dichiarato: "Questa è stata, fin dall'inizio, una collaborazione da sogno, quando io e Coburn abbiamo lo script ed è iniziata ad avere una propria vita e un proprio momenutm, portando insieme in modo naturale questo cast stellare e questo team della produzione per realizzarlo. Quando tutto è andato al suo posto per permettere a Josh Radnor di interpretare Graham, sono stata particolarmente elettrizzata considerando la nostra amicizia da lungo tempo. C'è inoltre un elemento musicale nella storia, come voglio ci sia in tutti i film che realizzo".

Per ora non sono stati condivisi i dettagli della trama del progetto che vedrà coinvolto Michael Shannon nel team della produzione.