Michael Rooker di The Walking Dead racconta la sua battaglia contro il Covid-19

Michael Rooker, attore di The Walking Dead e Guardiani della Galassia, ha rivelato di aver contratto il Covid-19 e ha raccontato della sua battaglia contro il virus: 'è come essere in guerra, tutto è lecito'

La star della serie The Walking Dead Michael Rooker ha raccontato della sua esperienza con il Covid-19, rivelando che ha dovuto combattere una bella battaglia, ma dal quale è per fortuna guarito.

Tramite un post su Facebook, pubblicato venerdì, Michael Rooker ha condiviso una foto che mostra i risultati negativi ai test, raccontando poi del periodo in cui ha dovuto combattere per sconfiggere il virus: "Ho combattuto contro il COVID-19 e devo farvi sapere che è stata una bella battaglia. E come in ogni guerra, TUTTO è lecito. E durante questa epica battaglia sono giunto alla conclusione che non c'è molto da fare, per combattere il COVID-19. Questa è la mia opinione personale, sicuramente non la conclusione di uno studio scientifico. La vera battaglia si svolge internamente, a livello cellulare."

Spiegando il motivo per cui ha deciso di non assumere medicinali o integratori aggiuntivi, Michael Rooker ha aggiunto: "Ho sentito che se il mio sistema immunitario non era già preparato per questa battaglia imbottirsi di tutte queste cose extra mi avrebbe solo recato danni, perché i reni e il fegato sarebbero stati gravemente stressati"

Una battaglia durata mesi, in cui l'attore ha dovuto convivere con gli effetti del virus, ma senza mai arrendersi per arrivare alla guarigione: "Nel periodo in cui ho cercato di respingere il COVID-19, potevo sentire e vedere i risultati di quelle battaglie quotidiane solo da come mi sentivo e apparivo il giorno successivo. O mi sentivo una merda, o dannatamente bravo, semi umano a volte. Quindi, solo così si riesce a comprendere che il risultato finale di tutte quelle battaglie quotidiane è giunto al termine. Il mio corpo ha vinto la GUERRA!"