Michael Pena interpreterà un astronauta in A Million Miles Away di Amazon

Michael Pena interpreterà Jose Hernandez, celeberrimo astronauta messicano-americano, in A Million Miles Away: il nuovo dramma di Amazon.

Michael Pena interpreterà l'astronauta messicano-americano Jose Hernandez in A Million Miles Away, un dramma che Alejandra Màrquez Abella sta dirigendo per Amazon Studios. Il progetto del lungometraggio è basato sull'autobiografia dello stesso Hernandez chiamata Reaching for the Stars.

Bettina Gilois, l'autrice di McFarland, USA and Bessie è scomparsa nel 2020 ma, prima del decesso, è riuscita ha scrivere una versione iniziale della sceneggiatura su cui da allora hanno lavorato altri sceneggiatori, tra i quali figurano Hernán Jiménez e la stessa Abella.

Nel copione, Hernandez è descritto come il primo contadino a viaggiare nello spazio: Jose, che non ha imparato l'inglese fino all'età di 12 anni, ha trascorso la sua infanzia trasferendosi di città in città con la sua famiglia, lavorando nei campi tra Michoacán e Stockton, in California.

Non avendo nessuna intenzione di rinunciare al suo sogno di viaggiare nel cielo notturno a bordo di un razzo, Hernandez ha quindi deciso di dedicarsi alla scienza al fine di raggiungere lo spazio. Per prima cosa ha co-sviluppato il primo sistema di mammografia digitale, indispensabile per rilevare il cancro al seno in fase iniziale e al tempo stesso, dopo ben 11 rifiuti, è diventato un membro dell'equipaggio della missione STS-128 dello Space Shuttle. Come tutti sappiamo, Michael Peña reciterà in questo progetto dopo il suo acclamato ruolo nel dramma sul cartello della droga di Netflix: Narcos: Mexico.