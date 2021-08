Michael Nader: morto l'attore di Dynasty, aveva 76 anni

Michael Nader è morto a 76 anni il 25 agosto 2021: l'attore aveva recitato in Dynasty, ne La valle dei pini e in All My Children.

Michael Nader è morto a 76 anni il 25 agosto 2021. La star di Dynasty e La valle dei pini si è spento nella sua casa nel nord della California con al fianco la moglie e il loro cane da salvataggio Storm.

La notizia della morte di Michael Nader è stata data da TVLine. Attraverso una dichiarazione rilasciata a MichaelFairmanTV.com, sua moglie Jodi Lister ha affermato: "Con il cuore distrutto, comunico a tutti la morte del mio amato Michael. Abbiamo trascorso insieme diciotto meravigliosi anni, in compagnia dei numerosi cani che abbiamo trovato e adottato. Recentemente, Michael è stato così felice all'idea di poter incontrare nuovamente i suoi colleghi di set di Dynasty grazie all'evento virtuale di Emma Samms che ha aiutato a raccogliere denaro per aiutare le ricerche contro il Covid. Michael era un uomo davvero affascinante e dai mille talenti. Mi mancherà tantissimo".

Michael Nader è morto dopo una lunga battaglia con un cancro non curabile. Era noto soprattutto per aver interpretato Dex Dexter nella serie TV degli anni Ottanta Dynasty. Nader ha anche recitato nei panni di Dimitri Marick nella soap opera All My Children. Nato a Los Angeles, Michael Nader ha recitato in film quali Beach Party, Muscle Beach Party, Bikini Beach, Pajama Party, Beach Blanket Bingo, Ski Party e How To Stuff A Wild Bikini.

Tuttavia, l'attore ha raggiunto la fama soltanto nel 1983 grazie a Dynasty. Nel 1991, poi, è entrato a far parte del cast di All My Children, che ha abbandonato nel 1999. Poi, ha recitato come guest star in show quali Law & Order: SVU e Cold Case. Negli anni Settanta, Michael Nader ha vissuto problemi di droga in cui, dopo aver raggiunto la sobrietà negli anni Ottanta, è ripiombato nella spirale della tossicodipendenza tra il 1997 e il 2001, venendo anche arrestato per aver provato a vendere cocaina a un poliziotto sotto copertura.