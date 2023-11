Michael Mann: svelato il nuovo film dopo Ferrari

Alla veneranda età di 80 anni, il regista Michael Mann non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver presentato Ferrari in concorso a Venezia 80, il regista si prepara al suo prossimo progetto: come riporta Variety, Mann si occuperà del remake di Veteran, thriller sudcoreano uscito nel 2015 per la regia di Seung-wan Ryu.

Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e Mann sta collaborando con la divisione statunitense di CJ ENM, il principale conglomerato cinematografico e televisivo coreano. Al momento non è chiaro se lo stesso Mann dirigerà il film o se si occuperà solo della produzione e della scrittura.

Nel frattempo Michael Mann sta continuando a sviluppare il sequel di Heat - La sfida, film del 1995 con Robert De Niro e Al Pacino, che potrebbe avere Adam Driver tra i protagonisti. Alla domanda se l'adattamento del romanzo sarebbe stata la sua prossima epopea cinematografica, il leggendario regista ha detto: "Sì. Io e Meg Gardiner abbiamo scritto il romanzo 'Heat 2', che è uscito proprio mentre stavamo girando Ferrari. Ha ottenuto un grande successo. Ho intenzione di girare quello come prossimo progetto."

Il romanzo Heat 2 funge da prequel e sequel del film. La storia segue McCauley (De Niro), Hanna (Pacino) e Shiherlis (Val Kilmer) negli anni che precedono la saga criminale ambientata a Los Angeles e racconta cosa accade ai personaggi sopravvissuti negli anni successivi. La trama riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando McCauley, Shiherlis e la loro squadra compiono rapine sulla West Coast, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico e a Chicago. Allo stesso tempo, Hanna sta facendo le sue prime esperienze come stella emergente nel Dipartimento di Polizia di Chicago, inseguendo una violenta banda di rapinatori.