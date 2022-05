Michael Keaton interpreterà e dirigerà il thriller Knox Goes Away

Michael Keaton torna dietro la macchina da presa per il thriller Knox Goes Away, dove interpreterà un killer affetto da demenza.

Seconda regia per Michael Keaton. Il divo americano si prepara a dirigere e interpretare il thriller Knox Goes Away, secondo progetto che lo vedrà anche dietro la macchina da presa dopo The Merry Gentleman del 2008.

Dopesick: Michael Keaton in una scena del film

Michael Keaton, che presto rivedremo nel ruolo di Bruce Wayne/Batmaan in The Flash, dirigerà usando la sceneggiatura di Gregory Poirier che segue le vicende di un killer a contratto che deve sfuggire alla polizia prima che la demenza che gli è stata diagnosticata si manifesti.

Nel 2008 Michael Keaton si è trovato a dirigere The Merry Gentleman in modo ben poco tradizionale. Alcuni giorni prima dell'inizio della produzione, il regista originale è stato colpito da un attacco di appendicite, quindi Keaton è intervenuto per salvare il progetto. Il film è stato accolto con recensioni contrastanti. stavolta Keaton è stato nominato regista fin dall'inizio di Knox Goes Away, quindi si spera che possa cogliere appieno questa opportunità. La produzione di Knox Goes Away dovrebbe iniziare ad agosto.

The Flash: una foto del merchandise svela il costume di Michael Keaton

Di recente Michael Keaton è stato uno dei protagonisti della serie drammatica Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, che gli ha fruttato un Golden Globe per la sua performance. l'attore è inoltre tornato a indossare i panni di Avvoltoio nel cinecomic Morbius.