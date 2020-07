Michael Jackson, sua figlia Paris: "Ecco perché mi faceva indossare le mascherine da piccola"

Michael Jackson chiedeva a sua figlia Paris Jackson ed ai suoi fratelli di indossare delle maschere in pubblico per proteggere la loro privacy.

Paris Jackson a distanza di anni è grata al padre Michael Jackson per averle fatto indossare le mascherine da piccola. La pop star nelle uscite pubbliche chiedeva ai figli di coprirsi il viso per difendere la loro privacy e Paris ha capito che in questo modo, a differenza del padre, è riuscita ad avere un'infanzia normale.

Il cantante non mostrava mai le facce dei suoi figli in pubblico, i bambini apparivano sempre mascherati e ai media sembrava una delle tante stravaganze di Michael Jackson. Durante l'ultimo episodio della sua serie di Facebook Watch Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn, la ragazza ha raccontato che l'infanzia vissuta sotto i riflettori ha reso Michael molto protettivo verso i suoi figli. La pop star già a cinque anni era stato aggregato al gruppo musicale dei fratelli, i Jackson 5, e questo aveva condizionato la sua adolescenza. "Quando era bambino, andava in studio e guardava fuori e vedeva i suoi coetanei nel parco giochi e lui non poteva farlo - ha spiegato Paris - non voleva questo tipo di adolescenza per noi, per questo indossavamo le maschere".

Michael Jackson accanto a una delle sue più grandi amiche, Liz Taylor

Paris Jackson d racconta che grazie a questo espediente lei e i fratelli sono potuti andare nei loro posti preferiti, come Chuck E. Cheese e Circus Circus senza attirare l'attenzione. La figlia di Michael Jackson ha capito che dovrà fare per sempre i conti con l'eredità della sua famiglia: "Ho dovuto accettare il fatto che non ho e probabilmente non avrò mai una vita privata ", ha detto la modella che ora ha trovato una sua dimensione. Paris Jackson ha pubblicato un video con immagine inedite di Michael Jackson per lanciare il suo primo disco inciso con il fidanzato Gabriel Glenn ed il loro gruppo, The. Soundflowers.