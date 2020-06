Michael Jackson: stasera su NOVE due documentari sul Re del Pop

Michael Jackson protagonista stasera su NOVE in seconda serata, dalle ore 23:30, grazie a due documentari che ripercorrono gli aspetti più controversi del Re del Pop, dalle accuse di pedofilia alla tragica morte avvenuta esattamente 11 anni fa.

Killing Michael Jackson, ore 23:30

Killing Michael Jackson raccoglie le testimonianze dei tre investigatori che hanno condotto le prime indagini, svelando tutta la verità sulla morte di Jackson, avvenuta il 25 giugno 2009. Dieci anni dopo la scomparsa della leggenda della musica, Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith, detective del dipartimento di polizia della città di Los Angeles, riaprono per la prima volta i fascicoli della loro inchiesta. Attraverso testimonianze e interviste esclusive, immagini inedite e materiale d'archivio mai mostrato finora, il documentario raccoglie nuove informazioni sul caso, mettendo in luce i dettagli più drammatici della tragedia che ha sconvolto il mondo della musica e non solo.

Michael Jackson

Il racconto diretto dei tre detective protagonisti ricostruisce lo sviluppo delle indagini, a partire dagli ultimi istanti di vita di Michael Jackson, la notte in cui morì tra le braccia del suo medico personale, Conrad Murray. Le progressive rivelazioni sul caso e le prove raccolte indirizzano i sospetti degli investigatori verso il medico di Jackson, accusato di aver provocato la morte del cantante con una dose fatale dell'anestetico Propofol. Nel 2011, dopo oltre due anni di indagini, la condanna a 4 anni di reclusione per omicidio colposo nei confronti di Murray segna il punto conclusivo delle investigazioni. Il medico di Jackson è tornato libero nel 2013, dopo aver scontato metà della pena.

Leaving Neverland, ore 00:15

Leaving Neverland racconta la storia di due bambini, James Safechuck, 10 anni, e Wade Robson, 7 anni, entrambi diventati amici di Michael Jackson, affascinati, come le rispettive famiglie, dalla fiabesca vita del cantante all'apice del successo planetario. Attraverso le interviste agli ormai trentenni Safechuck e Robson e ai loro familiari, il documentario svela gli abusi subiti negli anni, che hanno portato entrambi gli uomini a confrontarsi con i loro traumi a distanza di tempo, non solo come adulti ma anche come genitori.

Leaving Neverland

Leaving Neverland ha come obiettivo l'importanza di "rompere il silenzio", anche quando è coinvolta una figura potente e venerata come nel caso di Michael Jackson.