Michael Jackson, una star di Spider-Man si unisce al cast del biopic

Una star di Spider-Man: Homecoming è l'ultima new entry del cast del biopic sul Re del pop

Attualmente in fase di riprese, il biopic su Michael Jackson ha appena accolto tra le fila del suo cast un nuovo nome, ovvero Laura Harrier, nota per la sua partecipazione a film come Spider-Man: Homecoming e BlacKkKlansman.

Harrier interpreterà Suzanne de Passe, una dirigente musicale che ha avuto un ruolo chiave nei primi anni di carriera dei Jackson 5. Harrier ha precedentemente interpretato Liz Allan in Spider-Man: Homecoming e ha avuto ruoli anche in Hollywood di Ryan Murphy e nel recente remake di White Men Can't Jump.

Michael offrirà al pubblico un ritratto avvincente e onesto dell'uomo brillante ma complicato che è diventato il Re del Pop. Il film presenta i suoi trionfi e le sue tragedie su una scala epica e cinematografica, dal suo lato umano e le sue lotte personali al suo innegabile genio creativo, esemplificato dalle sue performance più iconiche. Come mai prima d'ora, il pubblico potrà dare uno sguardo dall'interno a uno degli artisti più influenti e all'avanguardia che il mondo abbia mai conosciuto.

"Michael Jackson è stato senza dubbio uno dei più grandi intrattenitori di tutti i tempi", ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. "Il suo impatto sulla musica, sui video, sull'arte, sulla moda, sulla cultura - e su molto altro - è stato straordinario ed è ancora profondamente attuale. Non vedo l'ora che il pubblico possa vedere questo film nelle sale di tutto il mondo il prossimo anno".

Protagonista sarà il nipote della popstar, Jaafar Jackson, mentre saranno presenti anche Colman Domingo e Joshua Jackson. Di recente sono stati annunciati anche i nomi degli attori che interpreteranno i Jackson 5.