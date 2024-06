Michael Fassbender sarà protagonista e produttore del remake di The Bureau

Michael Fassbender sarà il protagonista del remake della serie The Bureau, progetto attualmente intitolato The Agency.

L'attore sarà inoltre coinvolto nel progetto come produttore insieme a George Clooney e Grant Heslov tramite la loro casa di produzione Smokehouse Pictures.

Cosa racconterà The Agency

La nuova serie debutterà entro la fine del 2024 sugli schermi di Showtime e Paramount+ e sarà prodotta da 101 Studios in collaborazione con Showtime/MTV Entertainment Studios basandosi sullo show creato da Eric Rochant che è andato in onda per cinque stagioni su Canal+.

Al centro della trama ci sarà Martian, il personaggio affidato a Michael Fassbender, un agente sotto copertura della CIA che riceve l'ordine di abbandonare la sua vita e ritornare a Londra. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare in scena, i due ricominciano la propria relazione. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione vengono quindi messe contro ciò che prova, trascinando entrambi in un gioco mortale all'insegna degli intrighi mortali e spionaggio.

Eros, fascino e magnetismo: i 40 anni di Michael Fassbender

Il team al lavoro sullo show

Alla regia sarà impegnato Joe Wright, coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Jez Butterworth e John-Henry Butterworth.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi.

Fassbender, negli ultimi mesi, ha recitato anche in Black Bag, diretto da Steve Soderbergh, in cui ha recitato accanto a Cate Blanchett, e in Kneecap, film che ha conquistato il premio del pubblico al Sundance Film Festival.

Michael, inoltre, è stato recentemente protagonista di The Killer, diretto da David Fincher e approdato su Netflix dopo la presentazione ad alcuni festival, e Chi segna vince, il progetto diretto dal regista Taika Waititi.