Si preannuncia l'ennesima grande performance per Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin nella nuova serie Apple Tv+ in preparazione.

Michael Douglas è Benjamin Franklin nella prima foto della serie Apple TV+

Dopo essere stato il Presidente degli Stati Uniti, adesso Michael Douglas diventa uno dei Padri Fondatori. Apple TV+ (via EW) ha svelato la prima foto della nuova serie tv che vedrà il divo nei panni di Benjamin Franklin. La serie, ancora priva di titolo, è basata sul libro del premio Pulitzer Stacy Schiff A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America.

Il dramma in otto episodi esplorerà la storia di come il settantenne Franklin, in una delle più grandi scommesse della sua prolifica carriera, abbia convinto la monarchia assoluta della Francia a sostenere il piccolo esperimento americano di democrazia.

In virtù della sua fama, carisma e ingegno, Franklin ha superato spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili, il tutto mentre progettava l'alleanza franco-americana del 1778 e la pace finale con l'Inghilterra del 1783. La missione francese di otto anni rappresenta il servizio più vitale di Franklin al suo paese, senza il quale l'America non avrebbe vinto la Rivoluzione.

La serie su Benjamin Franklin è scritta e prodotta da Kirk Ellis e diretta da Tim Van Patten, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Michael Douglas, Richard Plepler e Tony Krantz.

Nel cast dello show anche Noah Jupe, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Assaad Bouab, Eddie Marsan, Jeanne Balibar e Theodore Pellerin.