Michael Cera affianca Amy Schumer nella serie comica Hulu Life & Beth

L'interprete di Arrested Development Michael Cera affiancherà Amy Schumer nella serie originale Hulu Life & Beth creata, diretta, scritta, prodotta e interpretata dalla Schumer.

Come ti divento bella: Amy Schumer in una scena del film

In Life & Beth, la vita di Beth, sulla carta, sembra perfetta. Esempio per tutti coloro con cui è cresciuta, conduce una florida azienda di distribuzione di vini, ha una relazione a lungo termine con un ragazzo attraente e di successo e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback su se stessa adolescente, Beth inizia a rendersi conto di come è diventata chi è e chi vuole diventare davvero. Comincerà così la ricerca per arrivare ad avere una vita più autentica sfruttando il trauma subito per ricominciare da capo.

Michael Cera interpreterà John, chef e contadino che è sempre onesto e diretto con Beth.

Amy Schumer produrrà la serie con Kevin Kane, Daniel Powell e Ryan McFaul.

Amy Schumer ha cambiato il nome del figlio perché suonava come "genitale"