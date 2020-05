Michael Bay produttore del film Armored

Michael Bay sarà il produttore del film Armored che verrà tratto dall'audiolibro scritto da Mark Greaney, già co-autore dei romanzi dedicati a Jack Ryan, personaggio creato da Tom Clancy.

Il progetto verrà sviluppato grazie all'accordo stretto tra il regista e Sony Pictures, e in collaborazione con 3 Arts.

Il romanzo, che verrà pubblicato da Audible nei prossimi mesi, ha come protagonista un addetto alla sicurezza che soffre a causa di vecchie ferite, fisiche e mentali, e accetta con riluttanza un lavoro che lo porta ad accompagnare un convoglio che trasporta dei delegati delle Nazioni Unite attraverso le zone controllate dai narcotrafficanti in Messico. La missione diventa una disperata lotta per la sopravvivenza mentre la polizia corrotta, gang rivali e un nemico interno cercano di distruggere il corteo di auto prima che si possano svolgere i dialoghi per provare a trovare una pace.

Rispetto a quanto verrà raccontato nel libro, secondo le fonti di Deadline, si potrebbe cambiare location per gli eventi.

Michael Bay, alcuni giorni fa, era già stato coinvolto nella produzione di Songbird, le cui riprese dovrebbero iniziare tra cinque settimane.