Emilio Ballack, figlio dell'ex centrocampista della nazionale tedesca Michael Ballack, è morto oggi giovedì 5 agosto in Portogallo: il ragazzo si trovava su un quad che si è ribaltato, gli inquirenti stanno provando a stabilire la causa dell'incidente che è avvenuto nella tenuta di famiglia.

Michael Ballack è stato uno dei migliori calciatori tedeschi dei primi anni di questo secolo, è stato eletto per 3 volte miglior calciatore tedesco dell'anno ed era considerato in patria un personaggio iconico al pari di Michael Schumacher. Angela Merkel, quando fu eletta cancelliere, promise la rinascita economica del paese dicendo "sarò come Michael Ballack". In carriera ha vinto 14 trofei ma non è mai riuscito a vincere un titolo con la sua nazionale.

Der Capitano, come era chiamato in patria, oggi è stato travolto da una terribile tragedia, Emilio, il suo secondogenito nato nel 2002, è morto in un incidente mentre era a bordo di in quad. Il fatto è accaduto nelle prime ore di questa tragica giornata sul terreno della tenuta che l'ex calciatore aveva acquistato anni fa nella penisola di Troia in Portogallo, a sud di Lisbona. "L'incidente è avvenuto nella tenuta di famiglia. Il pilota del quad non era su una strada pubblica e il suo è l'unico veicolo coinvolto", ha detto un ufficiale della polizia ai media portoghesi.

Secondo le prime ricostruzioni il quad si sarebbe ribaltato, i soccorsi arrivati sul posto hanno aspettato che i Vigili del fuoco estraessero il corpo di Emilio, rimasto incastrato nelle lamiere. Subito dopo medici hanno provato a rianimarlo, ma i loro sforzi si sono rivelati vani ed il ragazzo è stato dichiarato morto sul posto. Il corpo di Emilio è stato portato all'Istituto di Medicina Legale della città di Santiago de Cacem per l'autopsia. Ballack non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale.

Emilio era il secondo dei tre figli che Michael Ballack ha avuto da Simone Lambe. I due, che si sono sposati nel 2008 e divorziato nel 2012, hanno avuto altri due figli Louis, il primogenito nato nel 2001 e Jordi, il più piccolo, nato nel 2005.