Michael B. Jordan star e regista del remake del film Il caso Thomas Crown

Michael B. Jordan ritornerà a mettersi alla prova come regista in occasione di un remake del film Il caso Thomas Crown.

Il progetto lo vedrà impegnato anche come protagonista ed è in fase di sviluppo fin dal 2016.

Un remake per Michael B. Jordan

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama della nuova versione del film Il caso Thomas Crown, scritta dallo sceneggiatore Drew Pearce.

In precedenza Wes Tooke e Justin Britt-Gibson avevano firmato uno script basandosi sul film del 1968 con Steve McQueen.

Senza rimorso: Michael B. Jordan in una foto

Michael B. Jordan sarà quindi impegnato anche come produttore del remake tramite la sua Outlier Society, in collaborazione con Elizabeth Raposo. Alan Trustman, che aveva firmato la sceneggiatura del film originale del 1968, è indicato come produttore esecutivo del progetto che riporterà quindi la storia sugli schermi per la terza volta, a distanza di oltre 20 anni dalla versione con star Pierce Brosnan e Rene Russo.

Michael B. Jordan: nome da campione, talento da fuoriclasse

Il lungometraggio del 1968 era stato diretto da Norman Jewison. Steve McQueen aveva la parte di un miliardario annoiato che ideava una serie di rapine ed era impegnato a conquistare la responsabile delle assicurazioni che investigava sui casi, ruolo affidato a Faye Dunaway.

I prossimi progetti dell'attore

Jordan, prossimamente, sarà impegnato con il film di Rainbow Six e il sequel di Io sono leggenda con Will Smith, progetto di cui aveva parlato spiegando: "Stiamo ancora lavorando sulla sceneggiatura, con l'obiettivo di portarla ad un livello adeguato. Non ha ancora una data d'uscita o cose del genere e non sono sicuro di dove gireremo esattamente questo film ma sono davvero entusiasta".

Nei prossimi mesi, inoltre, l'attore si occuperà della nuova collaborazione con Ryan Coogler di cui non sono stati svelati i dettagli e che dovrebbe essere in arrivo nelle sale americane IMAX il 7 marzo 2025. Al centro della trama dovrebbero esserci dei vampiri e il racconto sembra sia ambientato all'inizio del '900.