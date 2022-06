Michael B. Jordan cancella dai social le foto con la ex Lory Harvey dopo la rottura

L'attore di Creed Michael B. Jordan guarda solo al futuro, e cancella i promemoria dal passato come le foto sui social con l'ormai ex-ragazza Lory Harvey.

Sembra che Michael B. Jordan abbia definitivamente chiuso con Lory Harvey, e a dimostrarlo arriva anche la pulizia sui suoi social di tutte le foto scattate insieme all'ex-ragazza.

Niente più post di San Valentino, dell'anniversario o dell'annuncio della loro relazione: come ci fa notare People, Michael B. Jordan ha eliminato le foto che lo vedevano assieme alla sua ex, la figlia del noto conduttore e produttore Steve Harvey, e altrettanto sembra aver fatto anche Lori dai suoi account social.

I due, che avevano reso ufficiale la loro relazione lo scorso marzo all'after-party degli Oscar di Vanity Fair, si sono lasciati dopo poco più un anno insieme, come segnalava anche Entertainment Tonight qualche settimana fa. "Erano in due stadi diversi della loro vita, e hanno deciso di andare ognuno per la propria strada" raccontava una fonte vicino alla coppia "Ora stanno cercando di andare avanti, ma ne sono usciti entrambi con il cuore spezzato".

"Anche se se sono ovviamente Team Lori, auguro il meglio a Michael" aveva detto Steve Harvey sulla rottura. "Lei è mia figlia, le voglio bene e ha tutto il mio supporto. Dico sempre a tutti quanto sia difficile essere giovani e avere una relazione sotto le luci della ribalta" aggiungendo poi che la decisione sembra essere definitiva "Che io sappia, è una vera e propria rottura. Ma sono sicura che staranno bene entrambi".