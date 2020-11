Michael B. Jordan arriva su OnlyFans: "Userò il mio corpo per fare beneficenza"

Michael B. Jordan utilizzerà la piattaforma OnlyFans per raccogliere fondi con cui sosterrà aziende e scuole entrate in crisi durante l'emergenza sanitaria.

Dopo che People lo ha proclamato uomo più sexy dell'anno, Michael B. Jordan sta pianificando di sfruttare il proprio fascino, e quindi il proprio corpo, per fare beneficenza raccogliendo denaro su OnlyFans.

Anziché sedersi sugli allori ed autocelebrarsi per il titolo di uomo più sexy del 2020, Michael B. Jordan ha già annunciato di avere in mente un piano per sostenere alcune buone cause attraverso l'utilizzo del suo aspetto esteriore. Mentre parlava pubblicamente del suo nuovo riconoscimento durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live, l'attore di Black Panther e Creed ha confermato che ora si unirà a OnlyFans, il sito sul quale le persone caricano materiale video o fotografico hot a cui i propri "fan" accedono tramite pagamento.

Michael B. Jordan ha quindi pensato di sfruttare la piattaforma per raccogliere fondi a sostegno di alcune realtà in difficoltà, come aziende e scuole devastate dalla pandemia. Il discorso è nato quando Kimmel ha commentato i baffi dell'attore, dicendo: "Probabilmente potresti guadagnare 250mila dollari all'anno se i tuoi baffi avessero un account su OnlyFans". A quel punto Jordan ha approfittato dell'occasione per parlare del suo progetto: "In realtà ne creerò presto uno e tutti i proventi vorrei che andassero ad una scuola da barbiere perché durante la quarantena, sai, ci sono state così tante attività e scuole che hanno chiuso".

Fondato da Timothy Stokely nel 2016, OnlyFans è un "sito a pagamento che consente ai creatori di contenuti di monetizzare la loro influenza", si legge sul sito stesso. La piattaforma consente agli utenti di caricare i propri contenuti dietro un paywall, a cui possono accedere i loro fan con una tariffa mensile. Sebbene noto per essere popolare tra i sex worker, il sito è cresciuto in popolarità durante il lockdown ed è diventato rapidamente una fonte di reddito per scrittori, istruttori di fitness e chef, tra gli altri, che caricano immagini e video e interagiscono con i loro sostenitori tramite messaggi diretti.