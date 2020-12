Michael Alig: morto il Party Monster interpretato da Macaulay Culkin

Michael Alig è morto il 25 dicembre 2020 all'età di 54 anni. L'uomo era stato interpretato da Macaulay Culkin nel 2003 nel film Party Monster, presentato in anteprima al Sundance Film Festival. A quanto pare, il celebre King of the Club Kids sarebbe deceduto ieri mattina in seguito ad un'overdose da eroina. Alig è stato il più famoso organizzatore di feste notturne di New York tra la fine degli anni Ottanta e la prima parte degli anni Novanta. Come riportato da Deadline, l'uomo è stato anche coinvolto nell'omicidio e nello smembramento del suo fornitore di droga.

Una foto di Michael Alig

La prima testata a riportare la morte di Michael Alig, trovato deceduto alle 3 di notte nel suo appartamento a Manhattan, è stato The New York Daily News. Alig è noto per aver più volte preso parte a The Joan Rivers Show e a Geraldo e si occupava della promozione della scena dei club di Manhattan, in modo particolare del Limelight e del Palladium. Lo scenario molto divertente dei Club Kids ha mostrato il suo background dark nel 1996 con la scomparsa di Andre Angel Melendez, le cui parti del corpo sono state trovate diversi mesi dopo la sua sparizione tra il fiume Hudson e Staten Island. Inizialmente, il caso non è stato coperto e ha ricevuto la giusta attenzione soltanto in seguito alla scoperta del coinvolgimento dei Club Kids.

I dettagli sull'omicidio sono davvero terribili: in seguito ad una lite tra Melendez, Alig e Robert Riggs, i due Club Kids hanno soffocato Melendez con un maglione e lo hanno smembrato, nascondendo i resti del suo corpo nell'appartamento di Alig. Le rimanenti parti del corpo, invece, sono state gettate nel fiume Hudson. L'omicidio è stato considerato alla stregua di un elefante nella stanza, un segreto che tutti conoscono e la cui esistenza è palese ma che, allo stesso tempo, si ignora deliberatamente. Infine, Alig è stato dichiarato colpevole nel 1996 stesso ed è stato condannato a 17 anni di prigionia. Nel 2014, l'uomo è stato rilasciato e nel 2017 è terminato anche il suo periodo di libertà condizionale. In seguito, Michael Alig è stato nuovamente arrestato per essersi fatto di metanfetamina nel parco.

L'evento è stato analizzato nei documentari Party Monster: The Shockumentary e in Glory Daze: The Life and Times of Michael Alig. Tuttavia, la vicenda è diventata nota al pubblico mainstream grazie alla realizzazione di Party Monster, film in cui Alig è stato interpretato da Macaulay Culkin. Dopo il rilascio dalla prigione, Michael Alig ha condotto The Pee-ew su YouTube insieme Ernie Glam. A Rolling Stone, l'uomo ha raccontato la sua esperienza: "Sono entrato in prigione come dipendente dall'eroina. La mia era una situazione davvero complessa. Volevo ripulirmi e provare a stare meglio ma non è andata proprio così. Poi ho commesso l'omicidio e ho iniziato a pensare che nessuno mi avrebbe mai perdonato".