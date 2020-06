Mia Khalifa: "Il mio seno? Finto, e fatto con lo stesso materiale della spatola da cucina"

Mia Khalifa l'aveva già ammesso: il suo seno è finto e, come lei stessa ha spiegato, fatto con lo stesso materiale con cui si producono le spatole per dolci che si trovano in ogni cucina.

L'occasione per parlare delle sue forme esplosive in maniera piuttosto ironica Mia Khalifa l'ha avuta con un post su Instagram con cui informa tutti i fan della buona riuscita dell'intervento al naso.

"Non potrei essere più felice all'idea di poter mostrare il mio profilo agli invitati al mio matrimonio" ha scritto l'ex pornostar d'origine libanese, che convolerà la prossima estate a nozze con lo chef danese Robert Sandberg.

Mia ha spiegato che la rinoplastica non modificherà i suoi tratti, solo ridurrà il suo "importante naso mediorientale".

E proprio a proposito di ritocchini estetici e accettazione del proprio corpo, l'ex pornostar ha deciso di scendere nel profondo della questione, invitando a: "Non idealizzare le donne che vedete sui social ed evitate di paragonarvi in continuazione a modelli che non sono realistici. Per esempio, se vi piace il mio seno e vorreste che anche il vostro fosse così, per favore ricordate sempre che le mie tette sono fatte dello stesso materiale di cui è fatta la spatola per dolci nella vostra cucina".