Metti la nonna in freezer: stasera in TV su Rai1 il film con Miriam Leone

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna in TV Miriam Leone con Metti la nonna in freezer, la commedia diretta nel 2018 da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

È Metti la nonna in freezer il film che farà compagnia al pubblico stasera su Rai1, dalle 21:25. Dopo gli ascolti non esaltanti delle fiction in replica la scorsa settimana, il primo canale RAI ha deciso di puntare tutto, di domenica e di lunedì sera, sui film per tutta la famiglia.

Metti la nonna in freezer: Fabio De Luigi e Miriam Leone in un'immagine del film

Diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi nel 2018, Metti la nonna in freezer è la storia di Claudia (Miriam Leone), giovane restauratrice, che attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L'unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit (Barbara Bouchet), che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l'idea di surgelare il cadavere dell'anziana per continuare ad incassare la sua pensione. Ma quando nella sua vita fa capolino Simone (Fabio De Luigi), incorruttibile finanziere, il "piccolo segreto" rischia di venire a galla e metterla in guai seri...

Candidato a tre Nastri d'Argento nel 2018, Metti la nonna in freezer durante la permanenza in sala ha guadagnato oltre 3 milioni di euro.