Metropolis: Briana Middleton nel cast della serie di Sam Esmail per Apple TV+

Briana Middleton sarà uno dei protagonisti principali di Metropolis, la nuova serie tv di Apple TV+ ispirata al classico di fantascienza del 1927 di Fritz Lang. In base a quanto riportato da Deadline, si tratta della prima attrice scelta per il nuovo progetto di Sam Esmail, il creatore di Mr. Robot.

Come anticipato, questa serie tv si ispira al leggendario Metropolis diretto da Fritz Lang e tratto dal romanzo di Thea von Harbou, la moglie del regista. Briana Middleton (in questi giorni sugli schermi grazie al film Sharper) interpreterà il ruolo principale di Finnie Polito, un personaggio che non era presente nella storia originale. Anche la serie tv Apple sarà ambientata in una futuristica distopia urbana che segue i tentativi di Freder, il ricco figlio di un leader della città, e Maria, figura santa per gli operai, di superare l'abisso che separa le loro classi e mettere tutti sullo stesso livello, operai e padroni.

Sam Esmail: il creatore di Mr Robot torna con Metropolis, serie prodotta per Apple TV+

Per adesso non conosciamo molto di più sulla serie e non ci resta che attendere nuovi dettagli.