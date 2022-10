MeToo: un'analisi svela cosa è cambiato negli ultimi cinque anni dalla sua nascita

A cinque anni dalla nascita del #MeToo non sembrerebbero esserci stati troppi cambiamenti all'orizzonte. A sottolineare la situazione ci ha pensato Women in Film, pubblicando i risultati di un sondaggio condotto in parallelo al quinto anniversario dell'esposizione del New York Times, sulla storia di molestie e aggressioni sessuali di Harvey Weinstein. Il tutto percepito come l'origine del movimento suddetto all'interno di Hollywood.

L'obiettivo di questo sondaggio in relazione al #MeToo era quello di dare un'occhiata ai cambiamenti, negli ultimi 5 anni intorno alla cultura dell'abuso e della cattiva condotta a Hollywood. Dai risultati, pur essendoci una maggior consapevolezza riguardo alle molestie sul posto di lavoro, la maggior parte degli intervistati ha comunque riportato che loro o qualcuno che conoscono hanno continuato a subire abusi, almeno in base a quanto riportato dall'Hollywood Reporter.

Maria Regina di Scozia, la recensione: Maria Stuarda e Elisabetta I ai tempi del #MeToo

Secondo il sito, almeno il 70% degli intervistati avrebbe confermato un "miglioramento" in relazione ai comportamenti suddetti, con il 69% degli intervistati che avrebbe riferito di aver subito abusi o un certo tipo di cattiva condotta negli ultimi cinque anni, a seguito delle segnalazioni su Weinstein, e il 30,9% che avrebbe affermato che tutto ciò è accaduto a qualcuno che conosce (Il 55% delle persone di colore coinvolte nel sondaggio, invece, avrebbe comunque affermato di aver subito abusi o comportamenti scorretti negli ultimi cinque anni).

In base a quello che sappiamo, Il sondaggio sul #MeToo è stato lanciato il 21 settembre 2022 per chiudersi il 3 ottobre 2022, includendo le risposte di 174 persone, sia attuali che ex dipendenti del settore. In concomitanza a tutto ciò Women in Film ha accompagnato il tutto con alcuni aneddoti anonimi offerti dagli intervistati, con storie di donne che pur avendo guadagnato posizioni di potere, non hanno visto la scomparsa di molestie sul posto di lavoro.