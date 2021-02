Metal Lords: Jaeden Martell tra le star del primo film di David Benioff e D.B. Weiss per Netflix

David Benioff e D.B. Weiss produrranno Metal Lords e nel cast del loro primo film realizzato per Netflix ci sarà anche Jaeden Martell, già star di It.

Il primo film prodotto per Netflix da David Benioff e D.B. Weiss, i creatori della serie Il Trono di Spade, si intitolerà Metal Lords e tra i protagonisti ci sarà anche Jaeden Martell.

Weiss è stato inoltre coinvolto come sceneggiatore del lungometraggio che verrà distribuito sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2021.

Metal Lords racconterà la storia di due ragazzini che vogliono fondare una band heavy metal in un liceo dove sono gli unici a interessarsi di questo genere musicale.

I protagonisti saranno Jaeden Martell, Isis Hainsworth e l'esordiente Adrian Greensmith.

Alla regia sarà impegnato Peter Sollett (Nick & Norah: tutto accadde in una notte).

Nel team della produzione ci sarà anche Tom Morello, il rocker dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, che si occuperà della realizzazione dei brani originali creati per il film.

Martell è stato recentemente protagonista di film campioni di incassi come Knives Out e It, mentre Hainsworth ha recitato in Emma. Greensmith sta attualmente studiando recitazione al The Royal Central School of Speech and Drama a Londra.

David Benioff e D.B. Weiss hanno stretto nel 2019 un accordo con Netflix che prevede la produzione, creazione e regia di serie e film.