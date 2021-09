Timothée Chalamet ai Met Gala 2021 sceglie il look tuta e Converse (FOTO)

Timothée Chalamet ha scelto un look semplice per il Met Gala 2021, indossando un completo bianco di Haider Ackermann e un paio di Converse.

Timothée Chalamet ha scelto un look sorprendentemente semplice per il Met Gala 2021, indossando un paio di Converse e un completo bianco di Haider Ackermann, artista francese di origine colombiane, tra i designer preferiti dell'attore nonché uno dei suoi più stretti collaboratori.

L'outfit consisteva in uno smoking dal taglio moderno, con giacca cropped, pantaloni dalla gamba abbondante e un paio delle più famose sneakers di tela al mondo: le Converse All Stars. Chalamet, inoltre, ha prevedibilmente raccolto l'orlo dei pantaloni dello smoking dentro le calze in tinta.

Ackermann si è ispirato al tema della moda americana, anche se in modo molto sottile: "Ogni volta che visito l'America, sono sempre colpito dal meraviglioso scontro tra le culture dei quartieri alti e dei centri urbani, della musica e dello sport, e tutta questa energia che si mescola insieme".

"Volevo creare qualcosa ispirato da questa energia, una fusione di street style e sartoria elegante, per creare una silhouette più dinamica, pur rispettando i codici di abbigliamento dell'evento". Per contrastare la "cacofonia che domina il nostro tempo", Ackermann afferma di aver scelto il bianco al fine di fornire un senso di calma all'ambiente circostante: "Volevo un abito bianco, un'espressione calma di speranza e luce".