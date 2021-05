Meryl Streep, ecco chi sono i suoi figli: Henry, Mamie, Grace e Louisa

Meryl Streep e suo marito Don Gummer, un celebre scultore con cui l'attrice è sposata da oltre quarant'anni, sono gli orgogliosi genitori di quattro figli: Henry Wolfe, 41, Mamie, 37, Grace, 35 e Louisa, 29; tutti i figli dell'attrice hanno deciso di intraprendere un percorso professionale in ambito creativo e alcuni di loro hanno perfino scelto di seguire le orme della madre.

La Streep, vincitrice di otto Golden Globe, tre Oscar e tre Emmy, ha ispirato due dei suoi figli, Mamie e Grace, a scegliere la recitazione come impiego a tempo pieno. Louisa, invece, la figlia più giovane di Streep, è una modella che ha lavorato anche per Dior mentre suo figlio, Henry Wolfe, è un musicista professionista.

Henry Gummer

Una foto di Henry Gummer

Henry Gummer è stato membro di una band indie pop, i Bravo Silva, pubblicando il primo brano da solita nel 2009, e il singolo Stop the Train presente nella colonna sonora di Julia & Julia. Sciolta la band si è trasferito a Los Angeles dove ha iniziato a produrre i primi dischi. Henry è apparso anche in molti film come Lying, The Wait e Wolfe with an E oltre a un piccolo ruolo in The Good Shepherd.

Mamie Gummer

Emily Owens, M.D.: Mamie Gummer in una foto promozionale

Mamie invece è un'attrice a tempo pieno: ha debuttato a due anni recitando in Heartburn, insieme a sua madre, nei panni della figlia della Streep. Sono poi passati 20 anni prima che Mamie tornasse sul grande schermo con The Hoax, accanto a Richard Gere. L'anno successivo ha ottenuto un ruolo da protagonista in Evening dove ha interpretato la versione giovane di sua madre Meryl.

Grace Gummer

Extant: Grace Gummer nell'episodio Wish You Were Here

Anche Grace Gummer ha interpretato molte volte, proprio come sua sorella, una versione più giovane di sua madre, ad esempio nel film La casa degli spiriti. Nel 2011 l'attrice ha recitato in Larry Crowne di Tom Hanks e ha preso parte ad un remake di Arcadia a Broadway, vincendo un Theatre World Award. Grace in seguito è apparsa in molte serie tv come The Newsroom, Extant, American Horror Story: Freak Show e The Hot Zone.

Louisa Gummer

Una foto di Louisa Gummer

Louisa Gummer, la figlia più giovane di Meryl Streep, lavora come modella. Ha partecipato a una campagna di Dior e dopo aver terminato gli studi alla Yale School of Drama ha deciso di iniziare a recitare prendendo parte a molte rappresentazioni, compresa una versione di Romeo e Giulietta nel 2019.