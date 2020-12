Meryl Streep corregge Obama sull'aneddoto della canzone in mandarino: "Non era proprio così"

Essere menzionati nel libro di uno Presidenti degli Stati Uniti più apprezzati di sempre è sicuramente un onore, ma Meryl Streep ci tiene a precisare un paio di cose sull'aneddoto che Barack Obama ha raccontato in A Promised Land, e che la vede protagonista.

L'attrice tre volte Premio Oscar, ospite virtuale del The Late Show with Stephen Colbert, ha appreso di essere stata menzionata nel libro di memorie di Barack Obama, ma sembrerebbe che il racconto dell'Ex-Presidente degli Stati Uniti sia un tantino inaccurato.

Obama scrive infatti di quella volta che "Meryl Streep si è voltata e ha iniziato a recitare in mandarino le parole di una canzone sulle nuvole che aveva imparato per una parte diversi anni fa", ma la Streep, per quanto confermi che si tratti di qualcosa che è accaduto veramente, si è sentita in dovere di precisare: "In realtà si trattava di una poesia".

"Ero appena tornata da questo viaggio a Pechino, dove ero andata con Yo-Yo Ma e altri performer" spiega l'attrice "Avevamo preso parte a un concerto che si era tenuto al Nest Stadium, un'arena che ospitava circa 7.000 persone. Yo-Yo e io dovevamo recitare questa poesia cinese del quarto secolo che lì conoscono tutti".

"Ma all'ultimo secondo, abbiamo saputo che tra i presenti ci sarebbe stato anche il Ministro della Cultura cinese e tutto il suo entourage, lì in prima fila. Eravamo terrorizzati!" ammette "Io avevo imparato la poesia sia in inglese che in mandarino, e Yo-Yo ci avrebbe inserito la musica man mano che la recitavo, prima in una lingua e poi nell'altra. Ma in cinese, una stessa parola può avere più significati a seconda di come la si pronuncia, come il termine utilizzato per dire madre, che può significare anche cavallo o prostituta a seconda del tono. Così sono andata nel panico".

"Alla fine ho recitato la poesia, ma solo in inglese. Finita quella parte ho guardato Yo-Yo e ho semplicemente iniziato a sorridere. Così lui ha terminato il pezzo e poi abbiamo fatto un inchino" conclude la Streep "Ed è stato un bellissimo momento e tutto, anche grazie al fantastico lavoro di Yo-Yo, ma... E comunque sì, poi in quell'occasione [narrata da Obama] mi ricordai la poesia e la recitai".

Beh, diciamo che il Presidente ci era andato vicino... E se non avesse fatto questo piccolo errore, noi non saremmo venuti a conoscenza di questo simpatico aneddoto (e non avremmo potuto ascoltare Meryl Streep recitare la poesia in mandarino, come avviene a fine video).