Mery per sempre: Alessandra di Sanzo, la sua foto di nudo accende Instagram

Alessandra di Sanzo, nota al grande pubblico principalmente per il suo ruolo in Mery per sempre, è un'attrice transgender nata a Gattico, in provincia di Novara. La protagonista della pellicola di Marco Risi ha recentemente incendiato i social pubblicando una foto di nudo sul suo profilo Instagram.

Dopo essersi trasferita a Roma la di Sanzo ha iniziato a lavorare come apprendista parrucchiera ed è stata notata da Marco Risi e Massimo Ferrero, che le hanno proposto di prendere parte ai provini di Mery per sempre: la prima pellicola dell'attrice, che l'ha resa immediatamente conosciuta in tutta Italia.

Lo scorso 27 agosto Alessandra ha letteralmente incendiato Instagram pubblicando una foto in cui si è mostrata senza veli. La foto in realtà mostra un dipinto, realizzato con pastelli e matite gessate su cartoncino, nella cui didascalia l'attrice ha scritto: "Nella fonte di Salmace".

Mery per sempre è un film del 1989 diretto da Risi e tratto dall'omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi, il film è ambientato in un carcere minorile palermitano. Il titolo prende spunto dalla storia di Mery Libassi, una transessuale che esercita prostituzione che viene arrestata per aver ferito un suo cliente. L'anno seguente è stato realizzato un sequel della pellicola, Ragazzi fuori, diretto ancora una volta da Marco Risi.