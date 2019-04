Meraviglie Alberto Angela 2019: la terza puntata stasera su Rai1

Meraviglie 2019 e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata della nuova stagione. Tutti i fedeli telespettatori, che puntualmente continuano a premiare le prime serate divulgative condotte da Angela con ascolti incredibili, avranno notato la sua assenza lo scorso martedì, per la partita della Nazionale italiana di calcio. Il giro di Alberto Angela tra le bellezze italiane partimonio Unesco riprende, però, dopo la pausa forzata partendo ancora una volta da Nord per scendere fino alle meraviglie della Sicilia.

Il terzo appuntamento con Meraviglie - La penisola dei tesori vedrà Alberto Angela alla scoperta di Parma. Ammireremo il Duomo, con la sua cupola affrescata dal Correggio, la reggia di Colorno e il Teatro Regio. Saremo rapiti dalle note di Giuseppe Verdi che risuoneranno nel teatro e come noi anche il rugbista Massimo Giovannelli, grande amante dell'opera verdiana. Ci sposteremo poi nelle Marche alla scoperta delle Grotte di Frasassi, complesso di caverne e cunicoli che si inoltra per chilometri all'interno dell'Appennino. In questa tappa saranno ospiti di Angela la soprano armena Maria Sardaryan e Cesare Bocci, che sarà presente in veste di testimonial.

Terza e ultima tappa della puntata sarà la Sicilia con le bellezze della sua Val di Noto, culla del Barocco siciliano. Visiteremo la cattedrale di Noto e le vicine Modica e Ragusa, tutti luoghi estremamente noti per il pubblico di Rai1 perchè da anni la Val di Noto, come molte altre zone dell'isola, fa da sfondo alle inchieste dell'amatissimo commissario Montalbano. Accanto ad Alberto Angela in questa tappa ci sarà Pippo Baudo. Per tutta la puntata, inoltre, il conduttore sarà accompagnato dal generale Fabrizio Parrulli, comandante del Nucleo Tutela patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri, che farà un bilancio del lavoro fin qui compiuto, in occasione del 50esimo anniversario della nascita del dipartimento.

Dove vederlo: Meraviglie 2019 sarà in onda ogni martedì sera per quattro settimane, fino al 9 aprile, su Rai1 e Rai1 HD. Ogni episodio sarà visibile anche in altissima definizione su Rai 4K e in streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove resterà disponibile on demand anche nei giorni successivi).