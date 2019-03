Mentre ero via: prima puntata della serie con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno stasera su Rai1

Al via stasera su Rai1 Mentre ero via, nuova serie con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che parte alle 21:25 con la prima puntata. Saranno in totale 6 episodi, tutti diretti da Michele Soavi, con questo melodramma intriso di mistero scritto da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, autori di molte fiction di successo tra cui Un'altra vita e Sorelle.

La trama della prima puntata ci permetterà di fare subito la conoscenza di Monica Grossi (Vittoria Puccini) al suo risveglio in una clinica di Verona, dopo 4 mesi di coma a seguito di un incidente avvenuto la stessa notte in cui hanno perso la vita suo marito Gianluca Grossi, amministratore dell'azienda farmaceutica di famiglia, e l'avvocato Marco De Angelis. Monica, però, non ricorda nulla di tutto questo: la sua memoria è ferma a otto anni prima. È Riccardo, fratello di Gianluca, a rivelarle che Marco era il suo amante e a dichiararle tutto il suo odio per il male che ha fatto alla famiglia. Le racconta che è proprio per il suo tradimento che la notte dell'incidente Gianluca ha sparato a Marco sulla terrazza della loro villa al lago, davanti a Monica, e poi è morto cadendo in piscina. A testimoniarlo ci sono i video delle telecamere di sorveglianza. In famiglia il suo risveglio è accolto con emozioni contrastanti: il suocero, Vittorio Grossi, proibisce ai figli di far rientrare Monica in casa, Riccardo è d'accordo mentre Barbara, la cognata, mostra ancora affetto per lei. Quanto ai figli, Vittorio jr, di otto anni, è felice di riabbracciarla anche se ferito dal fatto che Monica non si ricordi di lui; Sara (Antonia Fotaras, vista di recente ne Il nome della rosa), adolescente astiosa e sofferente, sfoga il suo dolore nei primi sintomi di un disturbo alimentare. Intanto Monica si impegna nei colloqui terapeutici con la dottoressa Liguori (Stefania Rocca) per recuperare la memoria, ma sarà l'incontro con Stefano De Angelis (Giuseppe Zeno), fratello di Marco, a far affiorare in lei i primi ricordi di quello che, a quanto pare, era il suo amante

Dove vederla: Mentre ero via debutterà stasera su Rai1 alle 21:25. In streaming sarà possibile seguire la prima puntata e le successive in diretta sul portale RaiPlay nella sezione dedicata ai programmi di Rai1. A partire da domani la prima puntata di Mentre ero via sarà visibile in replica nella sezione Replay del sito RaiPlay.