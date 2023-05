Meneghin, Storia del più grande cestista italiano: il 24 maggio a Varese iniziano le riprese del film

Il 24 maggio inizieranno le riprese del primo documentario su una delle più grandi leggende dello sport italiano: Dino Meneghin. Il film, intitolato Meneghin, Storia del più grande cestista italiano, è prodotto da Solaria Film ed Echivisivi, in collaborazione con Rai Documentari, e sarà un viaggio in una delle più emozionanti storie che lo sport italiano abbia regalato ai suoi appassionati.

"Per me è una grande gratificazione - commenta Dino Meneghin -. Il mio auspicio, come è sempre stato per tutta la mia vita, è che questo film documentario possa servire per portare più attenzione possibile su quello che è e rimane nel mondo uno degli sport più coinvolgenti, emozionanti e seguiti. Spero possa soprattutto essere da esempio e stimolare i più giovani ad avvicinarsi al basket: non conosco modo migliore per crescere ed imparare a vivere."

"SuperDino", come spesso era chiamato dai suoi sostenitori, ha rappresentato un intero movimento sportivo, forse come nessun altro campione. Indomabile, combattivo, tenace, esempio fuori e dentro al campo, raro caso di longevità sportiva, ha unito i tifosi di tutte le squadre con la sua immagine di atleta integerrimo. Da un'idea di Samuele Rossi, che ne cura la regia, e scritto assieme a Lorenzo Bagnatori, l'opera ripercorrerà cronologicamente la carriera di Meneghin dall'infanzia a quello che viene ritenuto il suo apice sportivo: la mitica finale di Coppa Europa nella quale la Tracer Milano salì sul tetto d'Europa dopo 21 anni, trascinata da uno sfinito, ma indomabile, Dino Meneghin, ormai trentasettenne.

"Il film documentario su Dino" - commenta il regista Samuele Rossi - "è l'opportunità di unire le mie due grandi passioni: cinema e basket. Farlo attraverso una delle sue figure più mitiche è stato consequenziale. Nessuno ha mai raccontato le straordinarie gesta di Meneghin. Finalmente riempiamo quel vuoto. E siamo ben felici che Rai abbia accolto questa sfida. Sarà un inno allo sport e ai suoi valori. L'intenzione è competere con le più grandi produzioni sportive internazionali dove narrazioni innovative hanno saputo coinvolgere milioni di spettatori intrecciando epica ed emozione, passione sportiva e valori universali".

Nel docufilm, oltre all'emozionato racconto di Meneghin, le voci esclusive di familiari (il figlio Andrea, la moglie Caterina), i compagni di squadra e gli storici allenatori che lo hanno guidato, su tutti Sandro Gamba e Dan Peterson. "Vogliamo continuare a raccontare lo sport" - dichiara il produttore Emanuele Nespeca - "così come abbiamo fatto con la precedente produzione sui fratelli Abbagnale. È una direzione che stiamo costruendo con convinzione visto quanto lo sport e solo lo sport può far riscoprire alcuni valori fondamentali della vita come il sacrificio e la forza di volontà".