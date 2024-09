Men in Black, David Schwimmer svela perché ha rifiutato il film: "È stata una scelta brutale"

David Schwimmer ha svelato che gli era stato offerto un ruolo da protagonista in Men in Black, ma ha dovuto rinunciare.

David Schwimmer ha rivelato di aver rifiutato un'offerta per un ruolo da protagonista in Men In Black, preferendo dedicarsi alla regia.

L'attore, nel 1997, era all'apice della sua popolarità internazionale grazie alla serie Friends.

La scelta difficile

Durante il podcast Origins with Cush Jumbo, David Schwimmer ha parlato di Men in Black spiegando: "Si è trattato di una decisione brutale. Avevo appena finito le riprese di Tre amici, un matrimonio e un funerale, il mio primo film con Gwyneth Paltrow, e c'erano grandi aspettative che non si sono realizzate. Era stato una specie di flop, ma c'erano grandi aspettative e lo studio, che era Miramax, voleva legarmi con un accordo per tre film a un prezzo fisso. Ho detto che lo avrei fatto se avessi potuto dirigere il mio primo film".

Miramax gli ha concesso di mettersi alla prova dietro la macchina da presa e l'attore ha deciso di lavorare a Da quando te ne sei andato, una commedia in cui un gruppo di adulti si ritrovava per celebrare i 10 anni trascorsi dalla fine del liceo.

David sul red carpet

Schwimmer ha spiegato che aveva già iniziato la pre-produzione, tutti i suoi migliori amici che lavoravano a teatro per la sua compagnia avevano lasciato il lavoro per poter essere coinvolti nelle sei settimane di riprese che si sarebbero svolte a Chicago e aveva già assunto la troupe. L'interprete di Ross in Friends ha quindi rivelato: "Ed è stato allora che mi hanno offerto Men in Black, andando in conflitto diretto con questo progetto".

Le riprese del film, poi diventato un cult con Will Smith, si sarebbero dovute svolgere nei quattro mesi di pausa dagli impegni previsti per la serie, lo stesso periodo di cui aveva bisogno David per debuttare alla regia. L'attore ha ammesso: "Ovviamente era un'opportunità fantastica, ma la mia compagnia teatrale e il mio rapporto con tutte quelle persone probabilmente sarebbero arrivati all'epilogo".

Schwimmer ha quindi ribadito: "Devi seguire il tuo istinto e il tuo cuore. Sono davvero consapevole, dopo 20 anni o qualcosa in più, che Men in Black mi avrebbe reso una star del cinema. Se si pensa al successo di quel film e di quel franchise, la mia carriera avrebbe preso una traiettoria davvero diversa".

Da quando te ne sei andato non è invece nemmeno stato distribuito nelle sale, debuttando direttamente sugli schermi televisivi di ABC nel 1998.