Memo Remigi sul caso Jessica Morlacchi a Domenica In: "Un gesto male interpretato"

Memo Remigi è tornato a parlare dell'episodio con Jessica Morlacchi che due anni fa gli è costato la presenza in Rai. Lo ha fatto ieri nella puntata di Domenica In, l'ultima prima di Sanremo, in cui si è esibito con la canzone Io ti darò di più e poi è tornato su quanto avvenuto.

Remigi-Morlacchi: cos'era successo

Jessica Morlacchi

Nel corso della trasmissione pomeridiana di Rai 1 Oggi è un altro giorno, con la conduzione di Serena Bortone, si era vista la mano del cantante scivolare sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, la quale a sua volta non aveva gradito. Remigi si sarebbe poi scusato, ma la Rai bloccò comunque il contratto che prevedeva la sua presenza fissa nel programma. Lui e Jessica Morlacchi si sarebbero poi anche chiariti in privato, tanto che lei aveva dichiarato di averlo perdonato e dic averlo chiamato lo scorso agosto, per raccontargli della sua partecipazione al Grande Fratello.

Memo Remigi: "Il pubblico mi ha sostenuto"

Nel salotto di Mara Venier, Remo Remigi ha dichiarato che "nella vita ci sono momenti belli e momenti brutti, giusti e sbagliati; io li ho superati, quella che mi è capitata è stata una cosa molto triste, però credo di essere riuscito a capire il senso di quello che stava accadendo e quindi a superarla. È stato importante l'affetto del pubblico, che ti sostiene e gratifica sempre, la soddisfazione più bella". In passato, ospite a Verissimo, il cantante, 87 anni, aveva invece espresso il suo dispiacere per la vicenda: "Mi sono costruito una carriera all'insegna dell'onestà e della signorilità. Era un gesto che non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato".