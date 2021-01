Memo Remigi: morta sua moglie Lucia Russo, era malata da tempo

É morta il 12 gennaio 2021 Lucia Russo, moglie di Memo Remigi: la consorte del noto cantante era malata da tempo e la notizia è stata diffusa dallo stesso cantautore sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

Memo Remigi ha voluto aspettare quarantotto ore prima di ufficializzare la notizia della morte dell'amata moglie, Lucia Russo, che si è spenta lo scorso martedì. Attraverso il post pubblicato da Memo su Facebook veniamo a sapere che la signora Lucia era malata da tempo "Non è stata una dipartita improvvisa", scrive infatti Remigi nella didascalia che accompagna il post in cui campeggia una foto della coppia.

Attraverso il social il cantante milanese ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini "Ringrazio tutti per l'affettuosa partecipazione al mio dolore". Memo si consola pensando che ora la moglie ha smesso di soffrire e augurandosi che un giorno si ricongiungeranno: " lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch'io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!".

Memo Remigi in questa stagione è uno degli ospiti fissi di Propaganda live, il programma di attualità politica che va in onda il venerdì sera su La7. Memo Remigi e Lucia Russo si erano sposati nel 1966 e su richiesta esplicita di Lucia il cantante aveva accettato di trasferirsi da Milano a Varese nel 2005. Parlando della moglie a Io e Te il cantante aveva detto a Pierluigi Diaco "sono stato fortunato, ho avuto al mio fianco una donna molto forte e questo per me è stato un valore aggiunto". Il suo amore per la moglie gli aveva ispirato Innamorati a Milano, uno dei suoi maggiori successi.