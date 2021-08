Melissa Joan Hart: "Ho preso il Covid nonostante sia vaccinata" (VIDEO)

Melissa Joan Hart ha dichiarato di aver contratto il Covid nonostante fosse vaccinata. La protagonista di Sabrina - Vita da strega ha parlato anche delle difficoltà respiratorie e della lentezza che sta caratterizzando le sue giornate.

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram ufficiale, Melissa Joan Hart ha dichiarato di aver contratto il Covid. Le difficoltà che l'attrice sta incontrando riguardano soprattutto la respirazione. L'ipotesi della protagonista di Sabrina - Vita da strega è quella di aver contratto la malattia a causa di uno dei suoi tre figli. La speranza sua è che il marito, Mark Wilkerson, e gli altri due figli non contraggano la malattia. Nella descrizione del video, l'attrice ha scritto: "Volevo condividere tutto ciò con voi. Non sto postando questo video con fini politici. Vorrei soltanto condividere con voi parte del mio percorso. Non voglio creare dibattito, voglio solo mostrarvi come mi sento oggi".

Dal letto di casa sua, Melissa Joan Hart ha raccontato: "Ho preso il Covid nonostante fossi vaccinata. Sento un peso al livello del petto e mi viene difficoltoso respirare. Abbiamo seguito tutte le procedure per evitare il contagio e mi chiedo cosa possa essere andato storto. Abbiamo anche tagliato le nostre uscite".

La star americana ha proseguito: "Il Paese ha rallentato molto e anche noi come famiglia. Divento matta all'idea che i miei figli non siano costretti a indossare la mascherina a scuola! Sono sicura che mi sia ammalata a causa di questo motivo. Fortunatamente il mio figlio più piccolo indossa sempre la mascherina quando esce perché lo abbiamo abituato così nel corso dell'ultimo anno. Ogni volta che torna a casa da scuola lo paragono a un supereroe che ha contribuito a salvare la vita sua e dei suoi amici!".

La speranza dell'attrice è che nessun'altro della sua famiglia si ammali di Covid: "Se qualcuno dev'essere portato in ospedale, io non potrei andare lì con lui. Sono davvero spaventata, stanca e provo disappunto per la situazione. Sono contrariata con tutti, con me stessa, con i nostri governanti, con le altre persone... Soprattutto con me stessa".

Infine, Melissa Joan Hart ha concluso: "Mi auguro di poter fare meglio e chiedo a voi di fare meglio! Proteggete le vostre famiglie, proteggete i vostri bambini! Purtroppo, non è ancora finita. Lo speravo ma non è così. Continuate a rimanere cauti e prestare attenzione".