Melissa Etheridge, suo figlio è morto a 21 anni: "Era dipendente dagli oppiacei"

Melissa Etheridge ha annunciato su Twitter che suo figlio Beckett Cypher, è morto all'età di 21 anni. Nato dalla relazione di Melissa con la precedente partner Julie Cypher, il ragazzo era da tempo "dipendente degli oppiacei" come ha testimoniato la stessa cantante nel massaggio affidato ai social.

Melissa Etheridge, vincitrice di due Grammy Award ed icona della comunità LGBT, ha il cuore spezzato: suo figlio Beckett ha perso la sua battaglia contro la tossicodipendenza. "Oggi mi unisco alle centinaia di migliaia di famiglie che hanno perso un proprio caro a causa della dipendenza da oppiacei - ha scritto su Twitter - mio figlio Beckett, che aveva solo 21 anni, ha combattuto per superare la sua dipendenza ma alla fine oggi è morto. Mancherà a tutti quelli che lo amavano, alla sua famiglia e ai suoi amici". Il post della cantante continua: "Sono grata a tutti quelli che ci hanno contattato per darci le loro condoglianze, sento il loro amore e la sincerità del loro dolore". Melissa Etheridge affida ai social gli ultimi pensieri: "pensiamo continuamente a ciò che avremmo potuto fare per salvarlo, ma alla fine sappiamo che adesso non soffre più". In questi giorni Melissa ha intrattenuto i suoi fan con dei concerti da casa, per questo il suo post finisce con una rassicurazione "Canterò ancora, Cantare mi ha sempre guarita".

Melissa Etheridge e Julie Cypher hanno avuto due figli prima di separarsi, entrambi grazie alla donazione di seme da parte del cantante David Crosby. Dopo essersi separata da Cypher nel 2003, Melissa ha sposato l'attrice Tammy Lynn Michaels con la quale ha avuto due gemelli, un maschio e una femmina, entrambi con l'inseminazione artificiale.