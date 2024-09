Melissa Barrera si innamora della creatura nel suo armadio nel primo trailer di Your Monster

Vertical ha diffuso il primo trailer della nuova commedia horror Your Monster, che vede come protagonista Melissa Barrera, attrice di Scream e Abigail, nei panni di una donna che si innamora di un vero e proprio mostro nell'armadio.

Diretto, scritto e prodotto da Caroline Lindy, questo racconto ispirato a La bella e la bestia è basato sull'omonimo cortometraggio di Lindy e vede anche la partecipazione di Tommy Dewey, Meghann Fahy, Edmund Donovan e Kayla Foster. Tra i produttori figurano Kayla Foster, Shannon Reilly, Melanie Donkers e Kira Carstensen.

La trama di Your Monster e l'esperienza sul set

In una recente intervista a Rolling Stone, Barrera è stata interrogata sui paragoni con la fiaba classica di Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. "Tante persone mi hanno chiesto del riferimento alla Bella e la Bestia, e non è nato affatto così. In origine, nella sceneggiatura, si trattava più che altro di una commedia con con questo mostro come protagonista. Ma una volta arrivati sul set, la chimica era così buona che è diventato molto più romantico e da 'La bella e la bestia' mentre giravamo. È una delle mie principesse Disney preferite, quindi mi piace che la gente associ il film alla fiaba".

L'attrice ha anche parlato dell'opportunità di mettere in mostra le sue doti comiche. "Mi mancava fare commedie! Non avevo avuto l'opportunità di farlo da quando avevo lasciato il Messico. E poi è arrivata Caroline Lindy con questo film. Quello che mi dicono spesso nell'industria è: 'Non ti abbiamo mai vista essere divertente'. Quindi, la gente non ti dà nemmeno la possibilità di farlo. Ma Caroline mi ha detto: 'So che sei divertente. Lo so e basta'. E io ho pensato: 'Beh, facciamolo! E onestamente, è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto. Ci saranno così tante risate!".

"Your Monster racconta la storia dell'attrice Laura Franco (Melissa Barrera), che viene lasciata dal suo fidanzato storico (Edmund Donovan) mentre sta guarendo da un intervento chirurgico e si ritira nella sua casa d'infanzia per riprendersi. Con un futuro che si preannunciava cupo, le cose peggiorano quando Laura scopre che il suo ex sta mettendo in scena un musical che lei lo ha aiutato a sviluppare. Ma da questi strazianti cambiamenti emerge un mostro (Tommy Dewey) con cui instaura un legame, che incoraggia Laura a seguire i suoi sogni, ad aprire il suo cuore e a innamorarsi della sua rabbia interiore".