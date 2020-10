Melania Trump ha una sosia? L'indizio svelato da una teoria cospirazionista

Quando Melania Trump è accanto a Donald Trump e sorride troppo, allora vuol dire che al posto della First Lady c'è la sua sosia sorridente. Da circa tre anni sul web gira la strana teoria secondo la quale l'ex modella e moglie del Presidente degli Stati Uniti avrebbe una controfigura che la sostituisce in alcune uscite pubbliche.

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared...THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy — BlueinaRedState (@RedStateBlues20) October 25, 2020

Su Twitter, nel 2017, è nato l'hashtag #MelaniaTrumpdouble e #fakeMelania: è accaduto durante un'uscita pubblica di Donald Trump durante la quale il Presidente parlò ai media dei soccorsi inviati a Portorico. In quell'occasione il Presidente americano disse: "Mia moglie, Melania, sembra essere proprio qui", con la First Lady al suo fianco. La strana frase pronunciata da Trump insinuò molti dubbi tra gli utenti dei social media che iniziarono a studiare le immagini della conferenza stampa in cui Melania indossava un cappotto e occhiali da sole: la conclusione fu che la forma del naso della First Lady e della donna che compariva al fianco di Trump erano diverse e su Google aumentarono le ricerche che avevano come parole chiave "Melania Trump double" e "Fake Melania".

L'hashtag sulla Falsa Melania è ritornato alla ribalta in questi ultimi giorni di campagna elettorale per le presidenziali in America. La First Lady è arrivata a Nashville per sostenere il marito durante l'ultimo dibattito elettorale contro il candidato democratico Joe Biden: Melania Trump è apparsa troppo sorridente per i suoi standard e gli utenti sono tornati a confrontare le foto delle due donne: "Notate i denti anteriori: quelli di Melania sono più squadrati" ha scritto un'utente "l'altezza è differente" ha scritto un altro e qualcuno ha sottolineato che anche le rughe vicino alla bocca sono diverse. Molti sostengono che in questi ultimi giorni di campagna elettorale a Trump conviene avere al suo fianco una First Lady sorridente al posto della solita Melania ribelle.

Durante la campagna elettorale del 2016 anche Hilary Clinton fu accusata di usare una sosia durante alcune uscite pubbliche: i teorici della cospirazione analizzarono le foto di Hilary scattate durante un evento commemorativo sostenendo che la donna fotografata era troppo in salute per essere la candidata democratica.