"Melania Trump escort": Alan Friedman chiarisce ma infuria la polemica (VIDEO)

Terribile scivolone per Alan Friedman, il giornalista americano che, in diretta su Rai1, ha definito Melania Trump l'escort di Donald Trump, sollevando un coro di polemiche.

È polemica su Alan Friedman e sulla RAI all'indomani della terribile "gaffe" del giornalista americano che ha dato della escort a Melania Trump in diretta durante il collegamento con Unomattina.

Perchè non c'è dubbio che quella parola sia stata pronunciata, si può ascoltare l'intervento di Friedman cercando su RaiPlay la puntata del 20 gennaio 2021 della trasmissione, ma è pur vero che, come il giornalista ha chiarito all'Adnkronos, si sarebbe trattato solo di un errore di traduzione dall'inglese. "Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall'inglese, la parola italiana che volevo dire era 'accompagnatrice', ed è uscito 'escort'. Mi sono corretto subito, non c'è da montarci su una questione". E in effetti nel video integrale si sente Alan Friedman correggere subito il tiro e chiamare Melania Trump "moglie" un attimo dopo averla appellata "escort".

Sarà, ma la spiegazione, oltre ad essere arrivata tardi, è parsa davvero poco convincente. Soprattutto a chi, come Selvaggia Lucarelli, aveva sollevato la questione quasi immediatamente. Scrive infatti la giornalista su Twitter: "Che per una battuta sui capelli disordinati della Botteri si siano scatenate le guerre puniche e che per "escort" a Melania Trump detto da Friedman ci sia al massimo un'alzata di sopracciglio è un fatto". E nelle sue parole è implicito anche il rimprovero alla RAI e a tutti i presenti, in quel momento, nello studio di Unomattina, dove quella "gaffe" ha sollevato solo una risatina.

Qualcuno - un gruppo di eurodeputate della Lega - ha anche provato a mettere un cappello politico alla polemica, emanando una nota congiunta in cui si legge: "Le affermazioni in diretta tv sulla Rai sono gravissime e inaccettabili. Esprimiamo indignazione per una battuta sessista, avvenuta su una rete del servizio pubblico [...] dove sono le femministe, i democratici e i difensori del politicamente corretto? Quando viene insultata una donna di destra, va tutto bene? Solidarietà a Melania Trump, Friedman si vergogni e la Rai prenda provvedimenti".

A tirar le orecchie ad Alan Friedman in diretta TV ci ha pensato però Myrta Merlino, durante L'aria che tira su LA7, che è riuscita, a un giorno di distanza dal fattaccio, a ottenere le scuse pubbliche dell'americano. "Non usare la parola escort per parlare di una donna. È una parola sbagliata, sempre, comunque la si pensi" ha tuonato la conduttrice. Mettendo all'angolo Friedman: "Ho fatto una battuta di pessimo gusto, chiedo scusa, tu sai che io sono contro i misogini e contro i maschilisti".