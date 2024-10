Mel Gibson supporta Donald Trump: "Kamala Harris ha l'intelligenza di un palo dello steccato"

Kamala Harris ha decisamente dimostrato di essere la candidata presidenziale più popolare tra i talenti dell'industria dello spettacolo in questa campagna per le presidenziali, con recenti apparizioni illustri ai comizi elettorali tra cui Bruce Springsteen, Michael Keaton, Eminem, Julia Roberts e Spike Lee.

Ma Donald Trump può ora contare un nuovo nome di Hollywood tra i suoi sostenitori: Mel Gibson. In un nuovo video pubblicato da TMZ la notte scorsa, Gibson ha offerto una breve intervista a un cameraman mentre si dirigeva verso la TSA di un aeroporto: "Non credo che sorprenderà nessuno per chi voterò", ha detto Gibson. Il cameraman, dopo averci pensato un po', risponde: "Indovino, Trump. È una brutta ipotesi?".

"Penso che sia un'ipotesi abbastanza azzeccata", ha risposto Gibson. "So come sarà se la lasciamo entrare. E non è una bella cosa. Un curriculum miserabile. Nessuna politica di cui parlare. Ha il quoziente intellettivo di un palo dello steccato". In quest'ultima battuta, il regista si sta chiaramente riferendo alla candidata democratica Harris.

Bandit: Mel Gibson in una scena del film

Declino e ritorno di Mel Gibson

Nonostante sia stato uno degli attori più richiesti della fine del XX secolo, come regista ha anche vinto l'Oscar per Braveheart - cuore impavido, negli ultimi anni non è stato la mente politica più esplicita della stampa, anche se è stato documentato mentre salutava l'ex presidente Trump in prossimità di un incontro della UFC nel 2021. La battuta dell'attore contro Harris fa eco a una linea di attacco frequente contro Harris da parte di Trump, che è stato solito definirla una candidata dal "basso quoziente intellettivo" nelle recenti apparizioni in campagna elettorale.

La passione di Cristo 2, Jim Caviezel:"Potrebbero esserci due film"

Dopo aver diretto trionfi al box-office come La passione di Cristo e Apocalypto, Gibson ha lasciato l'industria per diversi anni dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nel 2006 ed essere stato registrato mentre si lanciava in una sfuriata antisemita. I nastri trapelati nel 2010 hanno documentato ulteriori commenti razzisti da parte di Gibson, compreso l'uso di insulti, alla sua fidanzata di allora, Oksana Grigorieva. In seguito, la donna ha affermato che Gibson ha abusato fisicamente di lui.

Da quella pausa, Gibson ha continuato a lavorare regolarmente come attore. Nel 2016 è tornato alla regia con il dramma bellico La battaglia di Hacksaw Ridge, che gli è valso una nomination all'Oscar per la regia, oltre a nomination per il miglior film e il miglior attore per la star Andrew Garfield.