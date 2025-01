Mel Gibson predice il "collasso della civiltà" dopo i roghi di L.A.: "La mia casa rasa al suolo come Dresda"

Toni apocalittici per Mel Gibson, che piange la sua dimora di Malibu distrutta dalle fiamme, ma rassicura i fan sulle sue galline, salvate appena in tempo.

Mel Gibson ha rivelato di aver perso la sua casa di Malibu negli incendi di Los Angeles mentre si trovava a Austin, in Texas, per registrare un podcast con Joe Rogan. L'attore ha paragonato la devastazione della sua dimora agli effetti del Bombardamento di Dresda alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

In un'intervista telefonica con NewsNation, l'attore di Mad Max ha cercato di rimanere ottimista mentre raccontava la sensazione "devastante" di perdere la casa in cui aveva vissuto per 15 anni.

"Ovviamente è devastante" ha detto alla conduttrice Elizabeth Vargas. "Vivi lì da molto tempo e hai tutte le tue cose. Avevo le mie cose lì, ed è come se fossi stato portato via di peso da tutte le mie cose, perché è tutto in cenere".

Quando gli è stato chiesto dove fosse durante l'incendio che ha consumato la sua casa, Gibson ha detto che in quel momento si trovava a Austin, in Texas, per registrare un episodio della Joe Rogan Experience. "Stavo registrando il podcast di Rogan... Ed ero un po' a disagio mentre parlavamo, perché sapevo che il mio quartiere era in fiamme, quindi ho pensato, mi chiedo se casa mia è ancora lì. Ma quando sono tornato a casa, non c'era più. Mi sono detto, 'Beh, almeno non ho più nessuno di quei fastidiosi problemi idraulici'".

Gibson ha spiegato che sua moglie Rosalind Ross e il loro figlio Lars, erano al sicuro poiché avevano evacuato la loro casa. Ha aggiunto che anche la casa del collega Ed Harris, in fondo alla sua via, è bruciata. Nonostante la devastazione, Gibson ha detto che le sue galline sono sopravvissute all'incendio.

Un'immagine di Mel Gibson

Mel Gibson di fronte alla catastrofe

Mentre c'è chi, come Henry Winkler, cerca una causa 'umana' agli incendi dando la colpa a un misterioso piromane, Mel Gibson sembra condividere una visione più apocalittica della faccenda.

"Tutti questi segni, precursori di un collasso, sono presenti nel nostro tempo. Non ci vuole molto tempo perché una civiltà crolli", ha detto, citando il libro di Jared Diamond del 2011 Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, che spiega come avviene il crollo di una civiltà. "È un'osservazione interessante. E non siamo più intelligenti dei nostri nonni".

Poi ha aggiunto: "Mio figlio mi ha mandato un video del mio quartiere di Malibu ed è in fiamme. Sembra un inferno".

Il divo sa già dove rifugiarsi e rassicura i fan: "Ho trovato una casa in Costa Rica. La adoro, forse mi trasferirò lì definitivamente".

L'attore si è, però, soffermato sul suo privato parlando dello shock della perdita degli oggetti contenuti nella sua casa: "Avevo un sacco di oggetti personali che non posso riavere indietro... Ogni genere di cose, di tutto, dalle fotografie ai file a cose che ho accumulato nel corso degli anni, e vestiti, ma tutto può essere sostituito. Sono solo oggetti. La buona notizia è tutti i miei cari e tutte le persone che amo stanno bene, siamo tutti felici, in salute e fuori pericolo, questo è tutto ciò che mi interessa davvero".