Mel Gibson fa causa alla produttrice del “Miel Gibson”

Mel Gibson ha fatto causa ad una madre single cilena che ha messo in vendita il "Miel Gibson" per tirare su qualche soldo durante la quarantena.

Yohanna Agurto ha usato un'immagine di Mel Gibson, tratta da Braveheart, per promuovere il suo miele, il "Miel Gibson", insieme allo slogan "solo per i cuori impavidi". Questa settimana la donna ha ricevuto una lettera in cui gli avvocati dell'attore le hanno spiegato che il suo brand violava i diritti del signor Gibson.

La lettera è stata firmata da un assistente di Leigh Brecheen, un avvocato con sede in California. La signora Breechen ha riferito che la lettera aveva lo scopo di impedire l'uso dell'immagine del signor Gibson, non di vietare il nome del miele: "È necessario ottenere il permesso di utilizzare o duplicare una foto di un film, che è di proprietà del rispettivo studio che ha rilasciato la pellicola".

"Niente di tutto questo ha lo scopo di impedire a qualcuno di guadagnare un reddito o di creare un'impresa, ma ci sono canali adeguati per richiedere le autorizzazioni necessarie al fine di ottenere l'approvazione da parte di uno studio cinematografico." Ha concluso la Breechen.

La signora Agurto aveva iniziato a confezionare e vendere il prodotto cileno solo a giugno, dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus; la donna ha aggiunto che nel corso di otto mesi ha soltanto guadagnato abbastanza per mantenere la sua famiglia.