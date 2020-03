Meghan Markle, moglie del principe Harry, voce narrante di Elephant, nuovo documentario Disney

Elephant, uno dei nuovi documentari di Disney+, avrà la voce narrante di Meghan Marke, la moglie del principe Harry, come conferma un nuovo teaser dei progetti naturalistici in arrivo sulla piattaforma di streaming.

I due reali, in occasione della première britannica del film Il Re Leone, si erano offerti di collaborare con lo studio in occasione di uno dei prossimi progetti e la loro richiesta, in patria molto criticata perché considerata poco "professionale", sembra sia stata accolta.

Elephant è un documentario diretto da Mark Linfield, in collaborazione con Vanessa Berlowitz e Alastair Fothergill. Il film narrato da Meghan Markle seguirà Shani e il figlio Jomo mentre i due elefanti attraversano il deserto Kalahari insieme al proprio branco, guidato dalla matriarca Gaia. Gli elefanti dovranno affrontare situazioni atmosferiche davvero difficili e predatori per cercare di raggiungere un lussureggiante paradiso verde.

Disney+ ha inoltre svelato l'arrivo su Disney+ di Dolphin Reef, narrato dal premio Oscar Natalie Portman che svelerà il mondo dei delfini attravero il racconto di Echo, un giovane esemplare che sta per entrare nell'età adulta, mentre la situazione della barriera corallina dove vive insieme alla sua famiglia è in pericolo. La regia è di Keith Scholey, già regista di Bears.