Megan Thee Stallion potrebbe essere la protagonista del nuovo film dei fratelli Safdie

Megan Thee Stallion potrebbe essere la protagonista del nuovo film diretto dai fratelli Safdie. Il progetto, che verrà prodotto per Netflix, ha già nel cast Adam Sandler, che collaborerà nuovamente con i due filmmaker dopo il successo di Diamanti Grezzi.

Il film diretto da Joshua Safdie e Ben Safdie non ha ancora un titolo ufficiale e la trama non è stata svelata. Adam Sandler, tuttavia, ha confermato, che la storia sarà ambientata nel mondo dei collezionatori di memorabilia sportiva. I registi hanno scritto anche la sceneggiatura e saranno produttori del lungometraggio, le cui riprese inizieranno in estate.

Diamanti Grezzi e Good Time: i film dei fratelli Safdie a confronto

Megan Thee Stallion ha recitato in serie come P-Valley, She-Hulk e Good Girls. Sul grande schermo ha invece aavuto una parte nella commedia musicale F * ing Identical Twins, diretto da Larry Charles, la cui uscita non è ancora stata svelata.

La star della musica ha collaborato in carriera con Beyoncé, Cardi B, Doja Cat, Dua Lipa, Lil Nas C, Lil Baby e Maroon 5. Megan ha conquistato tre Grammy, quattro American Music Awards, due MTV Video Music Awards e sei BET Awards.