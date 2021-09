Megan Fox e Tyson Ritter tra le star del thriller Johnny and Clyde

Megan Fox e Tyson Ritter saranno i protagonisti del thriller Johnny and Clyde, un film che offre un approccio nuovo alla famosa storia dei due criminali.

I due attori non saranno però i protagonisti del lungometraggio che verrà diretto da Tom DeNucci e Chad A. Verdi.

Nel progetto Megan Fox avrà il ruolo della criminale Alana, mentre Tyson Ritter interpreterà il responsabile della sicurezza della donna.

Verdi ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta all'idea di avere Megan impegnata nella parte di Alana: è un'attrice brillante che porterà in vita questo personaggio in modo unico. Amo l'energia di Tyson e non vedo l'ora di vederli recitare insieme".

Le riprese di Johnny and Clyde sono attualmente in corso a Rhode Island, nonostante i due protagonisti non siano ancora stati annunciati: le star del progetto saranno infatti impegnate sul set a partire da ottobre. La sinossi del thriller anticipa: "Il film segue i due serial killer che sono follemente innamorati e impegnati in una scia senza fine di crimini. I due decideranno poi di compiere una rapina ai danni di un casinò gestito da Alana e dal suo capo della sicurezza".

Chad A. Verdi e Tom DeNucci saranno coinvolti anche come produttori del progetto.