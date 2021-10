Megan Fox svela di soffrire di dismorfofobia e di avere "profonde insicurezze"

Megan Fox si è recentemente aperta a proposito delle sue "profonde insicurezze": la star di Transformers ha svelato di soffrire di dismorfofobia ed ha anche ammesso di lottare da anni con la sua immagine e che questo non è mai stato influenzato dal fatto che è conosciuta in tutto il mondo come un vero e proprio sex symbol.

"Sì, soffro di dismorfismo corporeo. Ho un sacco di profonde insicurezze", ha spiegato la Fox, 35 anni, in un'intervista congiunta con il fidanzato Machine Gun Kelly per British GQ Style, pubblicata questo lunedì. "Possiamo guardare qualcuno e pensare: 'Quella persona è così bella. La sua vita deve essere molto facile.' Io posso dirvi che probabilmente quella persona non si sente affatto così."

La Fox ha incontrato Kelly durante le riprese di un film di Randall Emmett, intitolato Midnight in the Switchgrass, dopo la sua separazione dal marito Brian Austin Green con cui ha avuto una relazione durata quasi un decennio. Megan, durante l'intervista si è aperta anche a proposito del fatto che è riuscita a ritrovare l'amore nella sua vita grazie al cantante di Papercuts: "Lui è ciò che il mio cuore stava cercando".

"Sono una persona insolita. E avevo seppellito molte parti di me perché non avevano un posto dove vivere. In lui riconosco me stessa e viceversa. Mi sono sempre sentita come se mancasse quella cosa a cui avevo rinunciato, quella parte di me che è rimasta sepolta per tanto tempo. Ma poi incontri una persona che ti completa e pensi: 'Ora capisco, è questo che il mio cuore stava cercando'". Ha concluso Megan Fox.