Megan Fox soffre di dismorfia: "Non ho mai amato il mio corpo"

Megan Fox ha appena rivelato di soffrire di un disturbo da dismorfismo corporeo, spiegando che per tutta la sua vita non ha mai amato il proprio corpo.

Megan Fox, una vera e propria star di fama internazionale divenuta famosa alla fine degli anni 2000 grazie a pellicole come Jennifer's Body e la saga di Transformers, ha recentemente rivelato di soffrire di dismorfia: sebbene sia idolatrata da milioni di persone in tutto il mondo, l'attrice non è mai riuscita ad amare il suo corpo.

La Fox ha recentemente posato per la nuova edizione di costumi da bagno di Sports Illustrated, insieme a Martha Stewart, Kim Petras e Brooks Nader, e in quest'occasione ha anche deciso di aprirsi a proposito della lotta continua contro la sua immagine: "Soffro di un disturbo da dismorfismo corporeo. Non mi vedo mai davvero come mi vedono le altre persone."

"Non c'è mai stato un momento della mia vita in cui ho amato il mio corpo. Mai, mai", ha continuato la star. "Quando ero piccola era come un'ossessione per me, ero ossessionata dal fatto che avrei dovuto avere un certo aspetto. Il motivo per cui avevo una consapevolezza del mio corpo anche da bambina non lo conosco, proprio non lo so".

"Sicuramente non è dovuto alle circostanze perché sono cresciuta in un ambiente molto religioso dove i corpi non venivano nemmeno menzionati. In ogni caso oggi credo che il viaggio per amare me stessa non finirà mai. È difficile per me dire quale sia la prima cosa che la gente nota di me. Spero che sia la mia aura, perché ho un'aura arcobaleno, ed è davvero speciale", ha concluso Megan Fox.