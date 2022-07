Megan Fox: "Ho chiesto a Machine Gun Kelly se è stato allattato al seno da bambino"

Machine Gun Kelly e Megan Fox hanno stranito molte persone a causa della loro relazione estremamente pubblica e poco ortodossa, tra fucili in bocca e bevute di sangue umano. Di conseguenza, il fatto che l'attrice abbia chiesto al fidanzato se è stato allattato al seno da bambino non sembra niente di problemativo o controverso, ma Megan ha rivelato il motivo per cui ha posto "questa domanda importante" al suo partner.

In un'intervista esclusiva con E!, che è stata filmata sul tappeto rosso del documentario prodotto da Hulu di Machine Gun Kelly, la Fox ha spiegato che una delle prime domande che ha fatto al suo futuro marito quando l'ha conosciuto aveva a che fare con il seno di sua madre.

Apparentemente c'è un motivo molto specifico per cui la star di Jennifer's Body voleva conoscere la risposta a questa domanda e, durante l'intervista, l'attrice ha spiegato perché è solita fare questo tipo di domande piuttosto peculiari quando conosce una nuova persona.

"In realtà è una cosa molto importante, è un dettaglio che può sembrare superficiale ma ha a che fare con la tua psicologia e il tuo temperamento. Io chiedo sempre cose del genere. Se ti frequento e desidero conoscerti, in tal caso è impossibile per me non sapere quasi tutto di te", ha spiegato Megan Fox.