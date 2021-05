Megan Fox ha individuato nella musica pop, in particolare in quella di Britney Spears un metodo funzionante per superare la sua paura di volare.

Questa settimana Megan Fox è stata ospite del talk show di Kelly Clarkson ed ha approfittato proprio di questa intervista per parlare di alcuni aspetti della sua vita privata. Tra i vari argomenti trattati c'è stato quello della paura di volare, con cui l'attrice di Jennifer's Body fa i conti particolarmente. Il pubblico ha scoperto così che Fox ha individuato un modo per superare la sua fobia, ovvero ascoltare brani pop come Oops! I Did It Again di Britney Spears. L'attrice americana ha inoltre spiegato che la sua paura dagli aeroplani è cresciuta quando ha iniziato volare sempre più spesso avanti e indietro tra New York e Los Angeles. "Stavo volando così spesso ed è in quel momento che è aumentata la paura, perché se voli due volte l'anno sei brava, ma non se voli due volte a settimana".

Da questo punto di vista, a quanto pare, le canzoni pop di Britney Spears l'hanno aiutata moltissimo. "Quello che faccio io, ed è quello che raccomando alle persone nel momento in cui si affronta una turbolenza e si pensa 'Non mi piace come mi sento', è mettere una certa musica con cui credo una persona non possa morire, tipo quella che ascoltavo quando ero giovane, nel mio caso Britney Spears e l'album di 'Oops!'", ha dichiarato Fox, aggiungendo: "Questa non può essere la colonna sonora della mia morte. Quindi è questo che mi ha sempre fatto sentire meglio". L'attrice ha poi spiegato ulteriormente il suo punto di vista: "Non puoi incontrare Dio e conoscere tutti i misteri dell'universo dopo che hai appena ascoltato 'Oh baby, baby'. Questo è stato davvero utile per me e consiglio agli altri di scegliere solo musica che sia così, tipo i Backstreet Boys o It's Raining Men, perché non c'è nessuno che muore con quella canzone in sottofondo. Non l'ha mai fatto e mai lo farà".