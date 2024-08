Megalopolis: le finte citazioni dei critici del trailer sarebbero state create con l'Intelligenza Artificiale

Lionsgate ha interrotto ogni rapporto professionale con Eddie Egan, il consulente di marketing che aveva ideato il trailer di Megalopolis che conteneva delle false citazioni di famosi critici cinematografici.

Il video era stato rimosso nella giornata di mercoledì dopo che era stato fatto notare che le frasi inserite erano state inventate.

L'errore compiuto

Secondo le fonti di Variety, Lionsgate ed Egan non avevano intenzione di creare delle citazioni, ma non sono state compiuti i controlli adeguati sulle frasi. L'intenzione del trailer di Megalopolis era quello di dimostrare che le opere più conosciute di Francis Ford Coppola, come accaduto con la recente opera, al loro debutto non avevano ottenuto un'accoglienza positiva.

Adam Driver in Megalopolis

Le citazioni dei critici mostrate nel video, tuttavia, sarebbero state generate utilizzando l'Intelligenza Artificiale. Variety ha provato, infatti, a usare ChatGPT per ottenere delle critiche negative ai film del regista, ottenendo delle risposte molto simili a quelle inserite nel trailer.

Egan ha lavorato con Adam Fogelson, ora a capo di Lionsgate, per oltre 20 anni e ha lavorato in modo indipendente dal 2019, quando ha lasciato STX.

Lo studio, confermando che il trailer di Megalopolis era stato rimosso, aveva posto le proprie scuse ai critici coinvolti, a Francis Ford Coppola e ad American Zoetrope per l'errore compiuto.

Megalopolis: Francis Ford Coppola e quell'accusa al sistema di Hollywood

Cosa racconterà Megalopolis

Il film racconterà la storia della distruzione di una società utopica che fatica ad adattarsi al futuro. Cesar, un idealista interpretato da Adam Driver, si scontra con il sindaco della città, Frank Cicero (Giancarlo Esposito), la cui figlia Julia (Nathalie Emmanuel) si ritrova coinvolta nella situazione.

Tra gli interpreti ci sono Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B., Sweeney, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal, e James Remar.