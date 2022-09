Mediaset Infinity+: settembre 2022 di grandi novità dalla UEFA Champions League a The Batman

Mediaset Infinity+ a settembre 2022 amplia il catalogo con la proposta di nuovi contenuti di qualità con film e serie TV, oltre alla visione gratuita dei programmi Mediaset sia in diretta che on-demand. Questo mese il canale Infinity+ offre, tra l'altro, le partite della UEFA Champions League e il film Animali Fantastici: I segreti di Silente.

Da segnalare su Crime+Investigation Play Michael Jackson: Storia del Re del Pop e la serie in costume The Serpent Queen su STARZPLAY.

INFINITY+

(7,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

A settembre, su Mediaset Infinity con Infinity+ saranno disponibili in Premiere:

Una Famiglia Vincente - King Richard - dal 2 all'8 settembre

- dal 2 all'8 settembre Me contro Te - Persi nel Tempo - dal 9 al 15 settembre

- dal 9 al 15 settembre La Vita Dopo - The Fallout - dal 16 al 22 settembre

- dal 16 al 22 settembre The Batman - dal 23 al 29 settembre

- dal 23 al 29 settembre Animali Fantastici: I segreti di Silente - dal 30 settembre al 6 ottobre

UEFA CHAMPIONS LEAGUE A settembre arrivano i grandi match della prima giornata di UEFA Champions League.

Salzburg - Milan - Martedì 6 settembre alle ore 21.00 in live streaming su Infinity+

Inter - Bayern Monaco - Mercoledì 7 settembre in live streaming alle 21.00

su Infinity+ Continuano le sfide con la seconda giornata, martedì 13 e mercoledì 14 settembre.

La Vita Dopo - The Fallout: grazie a nuove amicizie nate in circostanze improvvise e tragiche, la liceale Vada (Jenna Ortega) inizia a reinventarsi, rivalutando le sue relazioni con la famiglia, gli amici e la sua visione del mondo. Allontanandosi dalla routine familiare, inizia a correre dei rischi prendendo decisioni che mettono alla prova i suoi limiti e la spingono verso nuove direzioni. Quando Vada conosce Mia (Maddie Ziegler) e inizia a trascorrere il suo tempo con lei, le due adolescenti si avvicinano sempre di più e Vada ridefinisce lentamente sé stessa attraverso le loro esperienze comuni.

Animali Fantastici: I segreti di Silente: Nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente e oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.

STARZPLAY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99/mese con la formula "esci quando vuoi")

The Serpent Queen - dall'11 settembre

Un dramma storico con una marcia in più, The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell'ascesa al potere di Caterina de' Medici. La serie è basata sul libro "Catherine de Medici: Renaissance Queen of France" di Leonie Frieda.

MIDNIGHT FACTORY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 4,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Inexorable - dal 15 settembre

Alla ricerca disperata di ispirazione, per dare un seguito al suo bestseller Inexorable, Marcel Bellmer (Benoît Poelvoorde) decide di trasferirsi con la moglie e la figlia nella villa di famiglia. Quando stanno per abituarsi alla nuova vita, una figura inizia ad aggirarsi per la casa, una giovane ragazza di nome Gloria. La sua presenza diventerà sempre più insidiosa e porterà alla luce i misteri del passato.

MGM

(7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

21 Bridges - dall'1 settembre

Il detective della polizia di New York Andre Davis - interpretato da Chadwick Boseman - guida una caccia all'uomo in tutta la città per una coppia di assassini di poliziotti e scopre anche un'enorme cospirazione, e le linee si confondono su chi sta inseguendo e chi lo sta cercando. Quando la ricerca si intensifica, vengono prese misure estreme.

Moonbug Kids

(7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Go Buster - a settembre

Il curioso Buster è un bus giallo, popolare personaggio di Little Baby Bum. Nella sua serie vive nuove avventure attraverso tante storie e canzoni.

CRIME+INVESTIGATION PLAY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99/mese con la formula "esci quando vuoi")

Michael Jackson: Storia del Re del Pop - dall'1 settembre

Alcune interviste inedite raccontano Michael Jackson, re del pop e icona mondiale che ha dovuto affrontare numerosi scandali.

HISTORY PLAY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 3,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

La Banda della Uno Bianca - dall'1 settembre

Uno Bianca è il racconto delle vicende che hanno insanguinato l'Emilia-Romagna e le Marche dal 1987 al 1994. Il punto di vista del racconto è quello unico di Luciano Baglioni e Pietro Costanza, i due poliziotti, coinvolti direttamente nel primo dei 24 omicidi della banda. Gli stessi uomini che incredibilmente sette anni dopo saranno capaci di catturare gli esponenti della banda, scoprendo una triste realtà: il male si travestiva da bene, i cattivi erano in realtà loro colleghi poliziotti, i tre fratelli Savi (Alberto, Roberto e Fabio, l'unico non facente parte delle forze dell'ordine).

BLAZE PLAY

(7 giorni di prova gratuita. Poi 2,99€/mese con la formula "esci quando vuoi")

Toys Mania con Adam Richman - dall'1 settembre

Adam Richman ci porta nel meraviglioso mondo di giochi e giocattoli, raccontando come alcuni di questi sono divenuti dei veri e propri classici.